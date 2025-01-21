عدلت اسمها أكثر من مرة وكانت مرعوبة من إعادة تقديم "إلا خمسة".. محطات في حياة ماري منيب

كتب-مصطفى حمزة:

حفلت حياة أيقونة الكوميديا ماري منيب، بمواقف إنسانية وفنية عديدة، وضربت في غالبيتها المثل على وفائها، إلى جانب إخلاصها لفنها.

الفنانة الراحلة ماري منيب، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1969، كانت قبل ساعات من إصابتها بالأزمة القلبية التي أنهت حياتها، قد دعت أبنائها لحضور مسرحية "خلف الحبايب"، التي كانت تقوم ببطولتها.

وعقب نهاية عرض المسرحية، عادت الراحلة ماري منيب، بصحبة أبنائها، إلى منزلها في منطقة شبرا، وعقب وصولهم إلى المنزل، عانت من أزمة قلبية حادة، ومع أول ساعات يوم 12 يناير رحلت عن عالمنا.

ماري، التي تعد من أبرز فنانات الكوميديا، واجهت موقف طريف عند وقوفها للمرة الأولى على المسرح، في سبتمبر 1914، عند مشاركتها في مسرحية بعنوان "القضية رقم 14"، إذ شعرت بالرعب عند مشاركتها مع المجاميع في تقديم أغنية "يا اخوانا بردانين"، وبلغ بها الخوف درجة إصرارها على إغلاق عينيها، وبسبب حركاتها دخل الجمهور في نوبات ضحك.

وقدمت الفنانة الراحلة في بداية ظهورها استعراض راقص بعنوان "القلل"، ونالت موهبتها إعجاب الفنان علي الكسار، وشاركت بمسرحيات عديدة مع فرقة عطا الله، وفرقة فوزي الجزايرلي.

ماري التي قدمت 60 مسرحية مصورة، و 150 فيلم، قبل موافقتها عام 1963، على إعادة تقديمها مسرحية " إلا خمسة"، بعد 18 سنة من عرضها للمرة الأولى، رفضت الفكرة أكثر من مرة، خوفا من عدم نجاحها، وخاصة إنها كانت المسرحية الأولى التي تقوم ببطولتها عند عرضها أول مرة.

ومع إصرار وحماس الفنان والمخرج عادل خيري، قدمت شخصية "شمار دار هانم"، صاحبة الجملة الشهيرة "إنتي جاية تشتغلي إيه؟"، وحققت المسرحية نجاح فاق تصورها، وتعاقد التلفزيون على تصويرها بعد ثالث ليلة عرض.

الفنانة الراحلة اسمها الأصلي، ماري سليم حبيب نصر الله، وأصبح "ماري منيب"، عقب زواجها والفنان فوزي منيب، والد أبنائها "فؤاد " و"بديع"، وبعد وفاة شقيقتها "أليس"، كرست حياتها لتربية بنات شقيقتها الراحلة أيضا.

في عام 1937وافقت ماري منيب على طلب زوج شقيقتها الراحلة، وهو المحامي فهمي عبدالسلام، الزواج منها، وبعد إتمام الزواج، أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية، وأصبح اسمها "أمينة عبدالسلام" ، وأكملت مشوارها الفني بنفس اسم الشهرة ماري منيب.

حوار ماري منيب