رحمة أحمد تنشر البوستر الرسمي لمسلسل "80 باكو"

كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة الشابة رحمة أحمد لمسلسلها الجديد "80 باكو"، الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت رحمة بوستر منفرد للعمل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "رمضان 2025، مسلسل 80 باكو".

مسلسل "80 باكو" من بطولة هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

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