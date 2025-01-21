أول تعليق من أصالة بعد تكريمها في "Joy Awards"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها، بتكريمها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم يوم السبت الماضي، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت "أصالة" عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "هيك كانت بداية الاحتفال ببيتنا وبكل طفولة، حطّيت الجائزة جنب أخواتها وكملت من الفرح للصبح، طايرة وعم غنّي، وأكتر بكتير من فرحتي بجوائز من قبل أنا أخدتها، يمكن لأنّي جايّة ومكرّمة من تحرير وطني سوريا، ومازلت لليوم تحت تأثير الانتصار، ورحت لجوي وأنا حاسّة، وكنت قبلها بكم يوم حضّرت الكلمة اللي كل مرّة بحضّرها ويحفظها وينساها، وبقول غير".

وأضافت: "كل شي كان بدي قوله، واللي ما قلته ولازم قوله هو إنّي أشكركم على ثقتكم ومحبتكم ودعمكم اللي أنا دائمًا بحاجته وبسعى له، لكل اللي صوّتوا لي، محبتي وكل امتناني، وبوعدكم ضل عند حسن ظنكم، وطوّر من فنّي، وحافظ على شغفي، وقد ما بقدر، رح صون شكلي".

وتابعت: "أسعدتني جدًا هالجائزة اللي بستناها كل سنة، وبكل سنة عندي منها، من حسن حظي واحترامي لموهبتي وتقديركم ومحبتكم عندي جائزة، وبالختام، شكراً لجوي أوورد على تكريمي، وشكراً لأحبتي الغالين على تفضيلي، وشكراً للحياة اللي دائمًا بالمحبة بتشفيني وبتنصفني وبتحييني".

وشهد الحفل تكريم الفنانة أصالة وفوزها بجائزة المطربة المفضلة لعام 2024.

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