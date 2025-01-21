طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "روح جدو" بطولة رنا رئيس

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت منصة "شوفها" الإعلان الرسمي لمسلسل "روح جدو"، بطولة الفنانة رنا رئيس، المقرر عرضه في 22 يناير الجاري.

ونشرت المنصة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "الإعلان الرسمي لمسلسل روح جدو، يعرض بداية من 22 يناير على شوفها".

يذكر أن المسلسل بطولة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، عارفة عبدالرسول، انتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، ومن تأليف حسام كمال، وإخراج أسامة عرابي.

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