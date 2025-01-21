مسلسلات رمضان 2025 تغني "شعبي" .. عبدالباسط وشيبة وشاكوش أبرزهم

محمد رمضان مع رئيس نادي الهلال السعودي من أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

مقالب رامز جلال لا تنتهي.. ماذا فعل في هشام ماجد وعمرو أديب؟

كتب- مصطفى حمزة:

تشهد مسلسلات رمضان 2025، حضور قوي لغالبية نجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم عبدالباسط حمودة، وأحمد شيبة.

ويعد مسلسل "إش إش"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويتولى إخراجه زوجها المخرج محمد سامي، في مقدمة المسلسلات التي تشهد أكبر حضور لنجوم الاغنية الشعبية.

المسلسل، يضم مجموعة من مطربي الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم عبد الباسط حمودة، حسن شاكوش، ومؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، إذ تشهد أحداث العمل، تقديم كل منهم أغنية .

مسلسل "إش إش" يعد الثاني على التوالي، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويتولى كتابة قصته المخرج محمد سامي، إلى جانب مشاركته في كتابة السيناريو و الحوار مع السيناريست مهاب طارق، وذلك بعد تعاون الثلاثي، في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، في رمضان 2024

وتقوم الفنانة مي عمر، في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها بطولة المسلسل، ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف

حكيم باشا

المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، تشهد أحداثه تقديم المطرب الشعبي طارق الشيخ، مجموعة رباعيات، وكتب كلماتها الشاعر رضا المصري.

المطرب طارق الشيخ، يقدم أيضا أغنية تتر المسلسل، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ووضع الألحان خالد سلطان، وتولى التوزيع نوار البحيرى.

مسلسل "حكيم باشا"، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

فهد البطل

وفي مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025، وللعام الثاني على التوالي ، يقدم المطرب الشعبي أحمد شيبة أغاني عمل من بطولة النجم أحمد العوضي، إذ قدم أغنية "ابن أبوه" العام الماضي، في مسلسل "حق عرب".

وتعاون المطرب أحمد شيبة، مع نفس فريق أغنية "ابن أبوه"، وهم الشاعر رضا المصري، والملحن خالد سلطان، والموزع نوار البحيرى.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود ، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.