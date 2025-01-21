إعلان

عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متسألوش"

01:51 م الثلاثاء 21 يناير 2025

عمرو مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان عمرو مصطفى أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "متسألوش"، عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وروج عمرو للأغنية، ونشر الملصق الدعائي الخاص بها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والعمل من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابو.

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا»،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

View this post on Instagram

A post shared by Amr Mostafa (@amrmostafa)

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من نجل أحمد منيب على جدل تعدي تامر عاشور على أغنية والده

13 فبراير.. "نتفليكس" تعرض الموسم الثاني من "الصفقة"

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد دورته الثامنة

رمضان 2025.. فيفي عبده تروج لمسلسل "العتاولة 2"

رامي إمام ينشر صورًا جديدة من الرياض

عمرو مصطفى أغنية متسألوش ألحان عمرو مصطفى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسلسلات رمضان 2025 تغني "شعبي" .. عبدالباسط وشيبة وشاكوش أبرزهم

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر