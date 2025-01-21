عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متسألوش"

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان عمرو مصطفى أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "متسألوش"، عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وروج عمرو للأغنية، ونشر الملصق الدعائي الخاص بها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والعمل من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابو.

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا»،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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