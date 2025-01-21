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بعد الانتقادات على إطلالتها الأخيرة.. أول تعليق من نادية الجندي: "يا جبل ما يهزك ريح"

01:20 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الفنانة نادية الجندي

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كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة نادية الجندي على الانتقادات التي طالت إطلالتها الأخيرة أثناء مشاركتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نادية مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "صباح الورد من الرياض بالمملكة العربية السعودية، الشعب الجميل المحب لي والمُذواق للفن، وصباح المحبة على كل جمهوري الحبيب".

وتابعت: "الناس المحترمة اللي دايمًا في ظهري وبتدافع عني ضد مرتزقة السوشيال ميديا والجيوش الإلكترونية مدفوعة الأجر بشكركم على محبتكم ودعمكم الدائم، ويا جبل ما يهزك ريح".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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الفنانة نادية الجندي نادية الجندي
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