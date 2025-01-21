تركي آل الشيخ يكشف عن مشاريع موسيقية جديدة مع الموسيقار العالمي هانز زيمر

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشاريع موسيقية مع الموسيقار العالمي هانز زيمر.

ونشر آل الشيخ صورة له مع الموسيقار هانز زيمر عبر حسابه على موقع "إكس"، وعلق: "التقيت اليوم بشخص يُعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر، الأسطورة Hans Zimmer تناقشنا كثيرًا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبًا، ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة، وأيضًا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي، وأيضًا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدًا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة".

وتابع: "كما عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد)، وعن إمكانية مشاركته في وضع الموسيقى التصويرية له، كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها، وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي بشأنها، لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي، وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل، ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصدقائه للمملكة مرة أخرى".

وأقيم مساء السبت الماضي، حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في مدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وشهد منافسة شرسة بين عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي عرضت طوال عام 2024.

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