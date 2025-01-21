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ياسمين صبري تكشف تفاصيل أعمالها القادمة

12:46 م الثلاثاء 21 يناير 2025

ياسمين صبري

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسلها المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2025.

وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، الذي أُجري على هامش حفل توزيع جوائز "Joy Awards": "إن شاء الله رمضان بعمل مسلسل الأميرة، وفيلم "الأرض السوداء" مع كريم عبد العزيز، في العيد الكبير إن شاء الله".

تشارك الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة ، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.

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ياسمين صبري الماراثون الرمضاني 2025 الفنانة ياسمين صبري
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