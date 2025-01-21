أول تعليق من نجل أحمد منيب على جدل تعدي تامر عاشور على أغنية والده

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان خالد منيب "نجل الملحن أحمد منيب"، موقفه من الجدل المثار حول تشابه لحن أغنية "حبيبي القديم" التي طرحها المطرب تامر عاشور، مع لحن أغنية "يا وعدي ع الأيام"، التي تعد من أبرز أغاني والده .

الفنان خالد منيب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللحن مختلف، وربما يكون الجدل جاء من وجود إيقاعات الدف النوبي، والتي تعتبر من أشهر ملامح ألحان الوالد الملحن الراحل أحمد منيب.. وهي المنطقة المعروفة بمدرسة منيب الموسيقية".

الناقدة الموسيقية د. إيناس جلال الدين ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علقت عن مدى وجود تشابه، بين لحن أغنية "حبيبي القديم"، الذي وضعه الملحن محمدي، و لحن أغنية "يا وعدي ع الأيام"، التي لحنها وغناها الملحن الراحل أحمد منيب.

وقالت الناقدة: "ما يتردد خطأ تماما، لا يوجد أي تشابه بين اللحنين، و اللزمات الموسيقية مختلفة تماما".

أغنية "حبيبي القديم" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ووصلت إلى أغنية إلى المركز السابع في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، إذ حققت ما يزيد عن 717 ألف مشاهدة، عقب طرحها على القناة الرسمية للمطرب تامر عاشور

حبيبي القديم

ياوعدى ع الآيام