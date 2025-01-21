رمضان 2025.."شاهد" تطرح البوسترات الدعائية لمسلسل "إش إش"

كتبت- نوران أسامة:

طرحت منصة "شاهد"، البوسترات الدعائية لمسلسل "إش إش"، بطولة الفنانة مي عمر، المقرر عرضه ضمن سباق دراما 2025.

ونشرت "شاهد" عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، مجموعة من الملصقات الدعائية الفردية لنجوم العمل، منهم مي عمر، وماجد المصري وانتصار وهالة صدقي.

مسلسل "إش إش" ، يعد الثاني على التوالي، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويتولى كتابة قصته المخرج محمد سامي، إلى جانب مشاركته في كتابة السيناريو و الحوار مع السيناريست مهاب طارق، وذلك بعد تعاون الثلاثي، في مسلسل "نعمة الافوكاتو"، في رمضان 2024.

وتقوم الفنانة مي عمر، في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها بطولة المسلسل، ماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاءمرسي، و إيهاب فهمي،و شيماء سيف، و أخرين.

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