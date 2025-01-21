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رنا سماحة تشارك جمهورها أحدث ظهور لها مع نجلها

11:24 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

الفنانة رنا سماحة

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة ظهرت خلالها بصحبة نجلها في أول يوم له بالحضانة.

ونشرت رنا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أول يوم حضانة لحبيب مامي، بتكبر وبتكبرني معاك يا لوكي".

وانهالت التعليقات من جمهورها، وجاءت بعضها كالتالي: "ياروح قلبي"، "اللهم بارك"، "ربنا يحفظه ويبارك فيه يارب"، "ربنا يحرسكم"، "الله يسعدك ويقويكي"، "قمرات".

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، أعلنت مؤخرًا خبر طلاقها رسميًا من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت رنا "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

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