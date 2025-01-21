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رمضان 2025.. فيفي عبده تروج لمسلسل "العتاولة 2"

11:06 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

فيفي عبده

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كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة فيفي عبده لمسلسلها الجديد "العتاولة 2"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "عبده" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بوسترًا منفردًا للعمل، وعلقت:

"انتظروني إن شاء الله في مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025، وحشتوني".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات، وانضم لفريق عمل الجزء الثاني الفنانة فيفي عبده، والفنانة نسرين أمين.
فيفي-عبده

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فيفي عبده مسلسل العتاولة 2 رمضان 2025
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