رامي إمام ينشر صورًا جديدة من الرياض

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج رامي إمام، عن صور جديدة من حفل النجم العالمي أنتوني هوبكنز، وحفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض.

ونشر رامي الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها وسط عدد من نجوم الفن وهم الفنان الكبير حسين فهمي، السيناريست تامر حبيب، الفنانة نسرين أمين، الفنان فتحي عبدالوهاب، المنتج جمال العدل، الفنان عماد زيادة، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وعلق رامي إمام على الصور: "من حفل جوي أوردز وأنتوني هوبكنز في الرياض، يومين حافلين بمزيج رائع من الموسيقى الشرقية مع الغربية، والإبهار البصري وتكريم للفن العربي والغربي، استمتعت جدًا بالأجواء الرائعة والصحبة الحلوة، شكرًا جزيلًا تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وعرض للمخرج رامي إمام مؤخرًا مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والتي شارك خلالها لأول مرة ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك ببطولتها كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن.

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