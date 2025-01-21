محمد رمضان مع رئيس نادي الهلال السعودي من أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رمضان، صورا تجمعه برئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر رمضان وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية مع رئيس نادي الهلال السعودي، كما ظهر بإحدى الصور مرتديًا زي النادي، وكتب: "زي ما الهلال بيظهر في رمضان، لازم رمضان يظهر في الهلال"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وفاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، حرص خلاله على تهنئتهم بالعام الجديد، وقال: " كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة عليكم، وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيرًا 2025، وتشوفوني في كوتشيلا إن شاء الله في 13 و20 أبريل، وفيه مفاجآت كتير أهمها أنكم هتشوفوني رمضان 2025".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده بعمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يعلن أي تفاصيل تخص العمل.

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