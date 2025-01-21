"كان نفسي تبقى معايا".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لوالده
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كتب - معتز عباس:
استعاد الفنان أحمد الفيشاوي، ذكرياته مع والده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، موجهًا له رسالة.
ونشر أحمد، صور لوالده بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "بأذن الرحمن أتمنى أن تكون فخور بى الآن يا أبى الحبيب، كان نفسى تبقى معايا في الحفلة أمبارح شخصياً لكن أنت الآن عند وجه كريم يا روقا يا اللى زيك مفيش في البشرية أتنين".
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جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: "السيستم" مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.
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