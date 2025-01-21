محمد ياسين مع شيكابالا والنجوم بحفل جوي أوردز.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وأوضحت خلالها لقاء المخرج محمد ياسين، مع لاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق (ِشيكابالا).

أنغام

خضعت النجمة أنغام لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب محبيها ومتابعيها.

جنا دياب

نشرت جنا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تغني بأحد الأماكن.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، صورا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالتها في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز".

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها على اللافندر كاربت من حفل توزيع جوائز "جوي أوردز"، الذي أقيم يوم السبت الماضي.

كارولين عزمي

خضعت الفنانة كارولين عزمي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكشفت خلالها عن إطلالتها في حفل جوي أوردز.

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها مع عدد من نجوم الوسط الفني من كواليس حفل توزيع جوائز جوي أوردز.

مروة الأزلي

خضعت الفنانة مروة الأزلي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مروة مرتدية فستان أحمر أنيق خطفت به الأنظار.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع زوجها المخرج محمد سامي خلال تواجدهما بحفل توزيع جوائز "جوي أوردز.

يوسف الشريف

نشر الفنان يوسف الشريف، صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها مع لاعب منتخب فرنسا السابق تيري هنري، أثناء تواجدهما بحفل "جوي أوردز".