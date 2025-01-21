مقالب رامز جلال لا تنتهي.. ماذا فعل في هشام ماجد وعمرو أديب؟

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كتب - معتز عباس:

حرص الفنان رامز جلال على افتعال المقالب في زملائه خلال أحدث حفل توزيع جوائز جوي أوردز "joy awards 2025"، الذي أقيم بالعاصمة الرياضة السبت الماضي.

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو، يكشف مقالب رامز جلال في زملائه الفنان هشام ماجد، والإعلامي عمرو أديب، مستخدمًا جهاز يصدر صوتًا عالٍ يشبه صوت "كلاكس" السيارات النقل الثقيل.

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وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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