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25 صورة من عزاء والد زوجة الفنان محمد فؤاد بمسجد الشرطة

11:24 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء (5)
  • عرض 25 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد (3)
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد (6)
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد (7)
  • عرض 25 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء (6)
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد (8)
  • عرض 25 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يتلقى واجب العزاء في وفاة حماه (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يتلقى واجب العزاء في وفاة حماه (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يتلقى واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    المطرب محمد فؤاد (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أقيم منذ قليل، مساء اليوم الاثنين، عزاء الراحل حنفي الشندويلي، والد زوجة الفنان محمد فؤاد، في مسجد الشرطة بمنطقة الدراسة.

تلقى المطرب محمد فؤاد واجب العزاء والمواساة في وفاة والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء السبت الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في مسجد الرحمن الرحيم.
شيعت صلاة الجنازة على الراحل حنفي الشندويلي، والد زوجة الفنان محمد فؤاد،عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في مسجد الرحمن الرحيم.
وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء في حما محمد فؤاد، أبرزهم الفنان محمد لطفي، في العزاء الذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم.

يذكر أن فريدة زوجة عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، أعلنت أمس الأحد عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالى جد زوجي وأخواتي، الحاج حنفي الشندويلي والد حبيبتي مروة".

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