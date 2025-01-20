ياسمين صبري تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "مفيش زيك اتنين"

محمد رمضان مع رئيس نادي الهلال السعودي من أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا، وذلك عقب مشاركتها في حفل توزيع جوائز جوي أوردز 2025، الذي أقيم بالعاصمة الرياض.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحب".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنوثة وأناقة وجاذبية مميزة"، "مفيش زيها اتنين"، "جميلة جدا"، "خطفتي الأنظار"، "الجمال المصري"، "فخور جدا بنجمتنا المصرية".

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تشارك الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة ، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.

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