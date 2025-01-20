نجوم عالميون وجوائز وفقرات فنية.. 50 صورة من حفل Joy Awards 2025

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كتبت- منى الموجي:

استقبلت العاصمة السعودية "الرياض" مساء يوم السبت الموافق 18 يناير، واحد من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة، وهو حفل "جوائز صنّاع الترفيه – Joy Awards" بنسخته الخامسة، برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

وبحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، شهد الحفل تواجد نخبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والمؤثّرين من العالم العربي، إلى جانب كوكبة كبيرة من نجوم العالم، إضافةً إلى أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، وعدد من الشخصيات العامة وكبار المدعوّين والضيوف.

بدأت الفعاليات بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصوّرين والجهات الإعلامية ووكالات الأنباء العربية والعالمية وتم بث وقائع الحفل مباشرةً على قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC5 وMBC العراق، بالإضافة إلى منصة "شاهد".

من جانبٍ آخرـ، تألّق خلال الحفل كوكبة كبيرة من النجوم العالميين الذين أتوا خصيصاً إلى الرياض، وأبرزهم: أنتوني هوبكنز، مورجان فريمان، كريستينا أغيليرا، أندريا بوتشيلي، ماثيو ماكونهي، أماندا سيفريد، باريش أردوتش، بوراك أوزجيفيت، عفرا ساراتش، عادل العربي، بلال فلاح، تشاد ستاهلسكي، كوبا غودينغ جونير، فهرية أوجن، إرنست دكرسون، هاندا أرتشيل، هانز زيمر، جوناثان موفيت، كيفر ساذرلاند، مايكل بوبليه، شرادها كابور، أوزجي يامانتورك، تاركان، توبا بويوكستون، تيري هنري.

تخلّل فعاليات الحفل الذي قدّمه كل من عزة سليمان، وسام بريدي، وياسمينا زيتون، فقرات الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز - نجوماً وأعمالاً- وذلك ضمن مختلف الفئات المشاركة. وإلى جانب توزيع الجوائز والتكريمات شهد الحفل عروضاً فنيةً وغنائية وترفيهية متنوعة قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي والعالم تباعاً، ابتداءً من: استعراض غنائي قدمته النجمة العالمية المتألقة كريستينا أغيليرا، ووائل كفوري ومايكل بوبليه في وصلة أعدت خصيصاً للحفل، وتامر حسني مع نيللي كريم في فقرة غنائية استعراضية، وأندريا بوتشيلي في وصلة أوبرالية خاصة مع فنان العرب محمد عبده، وفقرة قدمها المؤلف والمنتج الموسيقي هانز زيمر قدم خلالها موسيقى Pirates of the Caribbean، كما قدم عازف الدرامز العالمي - جوناثان شوغارفوت مافيث - ميدلي من أغاني مايكل جاكسون على شرف ذكرى المنتج العالمي الراحل كوينزي جونز، واختتم النجم التركي العالمي تاركان الحفل بتأدية مجموعة من أشهر أغانيه.

الفائزون بجوائز الحفل

عن فئة المسلسلات: فاز سامر إسماعيل بجائزة الممثل المفضل عن مسلسل "العميل" وسلمته الجائزة الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد. فيما فازت بجائزة الممثلة المفضّلة عن فئة المسلسلات هدى حسين عن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وقدم لها الجائزة النجم التركي باريش أردوتش. وفاز بجائزة الوجه الجديد المفضّل عن فئة المسلسلات العنود عبدالحكيم عن مسلسل "بيت العنكبوت" وسلمها الجائزة نجم بوليود هريثيك روشان.

وذهبت جائزة المسلسل الخليجي المفضّل لـمسلسل "شباب البومب" وقدم الجائزة كل من رزان جمال وباسل خياط. أما جائزة المسلسل المصري المفضل فكان من نصيب مسلسل "نعمه الأفوكاتو" وقدم النجم الأمريكي كيفر سيذرلاند الجائزة لصناع العمل. وفاز بجائزة المسلسل المشرقي المفضل مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بجزئه الثاني.

وعن فئة الرياضة: فاز نجم كرة القدم سالم الدوسري بجائزة الرياضي المفضّل وقدم له الجائزة نجم الكرة العالمي تيري هنري، وفازت هتان السيف بطلة الفنون القتالية بجائزة الرياضية المفضّلة وقدمها لها كذلك تيري هنري.

وعن فئة السينما: فاز هشام ماجد بجائزة "الممثل المفضل عن فيلم "إكس مراتي" وقدمت له الجائزة النجمة التركية توبا بويوكستون؛ فيما فازت هنا الزاهد بجائزة "الممثلة المفضّلة عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" و قدم لها الجائزة الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي، وذهبت جائزة "الفيلم المفضّل لـ "ولاد رزق 3 : القاضية" وقدم الجائزة لصناع الفيلم الممثل الأمريكي كوبا كودينغ جونيور.

وعن فئة الإخراج، فازت المخرجة رشا شربتجي بجائزة مخرج المسلسلات المفضل عن مسلسل "ولاد بديعة" وقدم لها الجائزة المخرج العالمي ميجيل سابوجنيك، فيما حصل المخرج طارق العريان على جائزة مخرج الأفلام المفضل عن فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" وقدم له الجائزة المخرج العالمي تشاد ستاهيلسكي.

وعن فئة المؤثّرين، قدم كل من إبراهيم الحجاج وفهد البتيري جائزة "المؤثر المفضل لـ أحمد القحطاني المعروف بـ شونق بونق، فيما فازت المؤثرة نارين عمارة المعروفة بـ نارين بيوتي بجائزة "المؤثّرة المفضّلة.

وضمن فئة الموسيقى فاز راكان آل ساعد بجائزة "الوجه الجديد المفضّل وقدمت له الجائزة الممثلة تارا عماد.

وذهبت جائزة الأغنية الأكثر رواجاً على مدار العام مناصفةً بين أغنية "هو انت مين" للمطربة أنغام، وأغنية "هيجيلي موجوع" للمطرب تامر عاشور، وقدمت الجائزة لهما النجمة يسرا.

وفاز عايض بجائزة "الفنان المفضّل" وقدم له الجائزة النجم رامز جلال متنكراً في زي شاعر موسيقي هندي في مقلب انطلى على الحضور، ـوفازت أصالة بجائزة "الفنانة المفضلة، وقدم لها الجائزة الممثل معتصم النهار والفنانة رشا بلال، فيما ذهبت جائزة "الأغنية المفضّلة لأغنية "الجو" للفنان ماجد المهندس وتسلمها بالنيابة عنه الرئيس التنفيذي لـ روتانا سالم الهندي، وسلم الجائزة له كل من دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز .

الجوائز التكريمية

صناع الترفيه الفخرية

قدم المخرج مروان حامد جائزة "صناع الترفيه الفخرية" لـ جاي ريتشي.

وقدم المخرج الأمريكي مايك فلاناجان جائزة صناع الترفيه الفخرية لنجم بوليود هريثيك روشان.

وقدم النجم كريم عبدالعزيز جائزة "صناع الترفيه الفخرية" لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز.

وقدمت الممثلة التركية النجمة هاندا أرتشيل جائزة صناع الترفيه الفخرية لمصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد.

وقدم وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري جائزة "صناع الترفيه الفخرية" لمجموعة من الفنانين الخليجيين تقديراً لمجهودهم ومساهماتهم في نهضة الفن الخليجي والعربي وهم: الممثلة الكويتية مريم الصالح، الممثل الكويتي إبراهيم الصلال، الممثل والمخرج السعودي سعد خضر، الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب، الممثل والمخرج الكويتي عبدالرحمن العقل، الممثل والمنتج السعودي علي إبراهيم، الممثل القطري غانم السليطي، والممثل السعودي محمد الطويان.

جائزة صناع الترفيه الماسية

أما جائزة صناع الترفيه الماسية فحرص المستشار تركي آل الشيخ على تقديمها بنفسه للفائزين، وفاز بها اسم الأمير والشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن، وتسلمها بالنيابة عنه ابنه صاحب الأمير خالد بن بدر بن عبد المحسن. تعقيباً على هذه الجائزة تم تقديم لوحتين فنيتين على شرف المناسبة، الأولى للصوت الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي وحملت عنوات Time to say Goodbye. أما اللوحة الثانية فكانت واحدة من مفاجآت الحفل بانضمام فنان العرب محمد عبده إلى نجم الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي ليقدما لوحة غنائية فنية مشتركة.

الإنجاز مدى الحياة

على جانب آخر، قدم صاحب الأديب والشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لـ الصوت الأوبرالي الاسطوري أندريا بوتشيلي.

وقدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة "الإنجاز مدى الحياة" للمخرج السعودي عبدالله المحيسن.

وبعد تقديمه فقرة موسيقية على المسرح حملت عنوان Pirates of the Caribbean نال المؤلف والمنتج الموسيقي هانز زيمر جائزة "الإنجاز مدى الحياة" وقدمها له المايسترو عمر خيرت.

وقدمت النجمة منى زكي والنجم أحمد حلمي جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لـ المخرج الكوري جاي كي يون.

وفي تكريم خاص من جوي أوردز عبر فقرة تكريمية على المسرح، نال سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد جائزة "الإنجاز مدى الحياة" وقدمها له المستشار تركي آل الشيخ، وذلك بحضور نخبة من أبرز فناني الخليج.

وقدم أنتوني هوبكنز جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لنجم هوليوود مورجان فريمان.

كما قدم النجم السعودي ناصر القصبي جائزة "الإنجاز مدى الحياة" للنجم السوري ياسر العظمة.

وحصل ماثيو ماكونهي على جائزة "شخصية العام" وقدم له الجائزة كل من المخرجَين بلال فلاح وعادل العربي.

اختتم الحفل بـ ميدلي من أشهر أغاني النجم التركي تاركان.

جدير بالذكر أن جوائز "صنّاع الترفيه" من اختيار الجمهور الذي صوّت للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين عن فئات السينما والموسيقى والمؤثّرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية والمخرجين.