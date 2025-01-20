كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان أحمد جمال، عن خطوبته للفنانة فرح الموجي، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر صورتين تجمعه بها من حفل الخطوبة.

وبدأت الفنانة فرح الموجي مسيرتها الغنائية في سن التاسعة، عندما اكتشف موهبتها المايسترو سليم سحاب، وطلب من والدها أن تصعد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لأداء أغنية "ست الحبايب"، لتلفت الأنظار لموهبتها.

وإليكم معلومات عن الفنانة فرح الموجي:

1- والدها هو المايسترو حمادة الموجي.

2- شاركت ببرنامج "The Voice Kids" عام 2015، ووصلت إلى المراحل النهائية.

3- قامت بغناء تتر النهاية لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس.

4- شيرين عبدالوهاب هي الفنانة المفضلة لها.

5- شاركت في الدورة الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية عام 2024، وتألقت بعدد من الأغاني الخاصة بالفنانة وردة والفنانة فايزة أحمد.

6- عم والدها هو الملحن الكبير محمد الموجي.

7- بدأت الغناء في سن التاسعة.

8- كشفت مؤخرًا عن تحضيرها لإطلاق أعمالها الخاصة خلال الفترة المقبلة.

9. أعلنت خطوبتها في 20 يناير 2024.

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