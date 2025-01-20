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شيرين مطربتها المفضلة.. 9 معلومات عن فرح الموجي خطيبة الفنان أحمد جمال

09:53 م الإثنين 20 يناير 2025
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    خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي
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    فرح الموجي بأحد الاستديوهات
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    فرح الموجي تحتفل بتخرجها
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    فرح الموجي تحتفل بخطوبتها على أحمد جمال
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    فرح الموجي تحتفل بخطوبتها على الفنان أحمد جمال
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    الفنانة فرح الموجي
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    فرح الموجي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية
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    فرح الموجي تحتفل بخطوبتها
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    فرح الموجي تشارك متابعيها إحدى جلسات التصوير
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    فرح الموجي تشارك متابعيها الغناء على تيك توك
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    فرح الموجي تشارك بأحد الحفلات الموسيقية
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    فرح الموجي على تيك توك
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    الفنانة الشابة فرح الموجي
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    فرح الموجي من أحد المناسبات
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    فرح الموجي من إحدى جلسات التصوير
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    فرح الموجي من إحدى حفلات دار الأوبرا المصرية
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    فرح الموجي من فترة الطفولة
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    فرح الموجي
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    فرح الموجي في دار الأوبرا المصرية
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    فرح الموجي على إنستجرام
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كتب- مروان الطيب:
أعلن الفنان أحمد جمال، عن خطوبته للفنانة فرح الموجي، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر صورتين تجمعه بها من حفل الخطوبة.

وبدأت الفنانة فرح الموجي مسيرتها الغنائية في سن التاسعة، عندما اكتشف موهبتها المايسترو سليم سحاب، وطلب من والدها أن تصعد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لأداء أغنية "ست الحبايب"، لتلفت الأنظار لموهبتها.

وإليكم معلومات عن الفنانة فرح الموجي:

1- والدها هو المايسترو حمادة الموجي.
2- شاركت ببرنامج "The Voice Kids" عام 2015، ووصلت إلى المراحل النهائية.
3- قامت بغناء تتر النهاية لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس.
4- شيرين عبدالوهاب هي الفنانة المفضلة لها.
5- شاركت في الدورة الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية عام 2024، وتألقت بعدد من الأغاني الخاصة بالفنانة وردة والفنانة فايزة أحمد.
6- عم والدها هو الملحن الكبير محمد الموجي.
7- بدأت الغناء في سن التاسعة.
8- كشفت مؤخرًا عن تحضيرها لإطلاق أعمالها الخاصة خلال الفترة المقبلة.
9. أعلنت خطوبتها في 20 يناير 2024.

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فرح الموجي أحمد جمال خطيبة أحمد جمال
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