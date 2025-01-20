بالصور| محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته بمسجد الشرطة

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

تلقى المطرب محمد فؤاد واجب العزاء والمواساة في وفاة والد زوجته الراحل حنفي الشندويلي، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في مسجد الرحمن الرحيم.

وحرص نجوم الفن على تقديم العزاء في حما محمد فؤاد، أبرزهم الفنان محمد لطفي، في العزاء الذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم.

كانت فريدة زوجة عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، أعلنت أمس الأحد عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالى جد زوجي وأخواتي، الحاج حنفي الشندويلي والد حبيبتي مروة".

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