"بدون بطانة".. أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ رزان مغربي والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رزان مغربي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد نشرها أحدث جلسة تصوير "جريئة" خضعت لها مؤخرًا، على هامش مشاركتها في حفل جوي اوردز 2025، بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشرت رزان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان شفاف بدون بطانة، وعلقت: "إطلالة مشعة في حفل جوي أوردز الرائع في الرياض، مزينة بتحفة مذهلة".

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وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملاك الروح"، "أنتي الجمال والشياكة"، "جميلة الجميلات"، "أنتي أجمل فنانة شوفتها"، "اية الجمال ده يا فنانة".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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