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20 صورة رومانسية لـ مي عمر وزوجها محمد سامي

09:09 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي
  • عرض 20 صورة
    المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي
  • عرض 20 صورة
    المخرج محمد سامي ومي عمر
  • عرض 20 صورة
    سيلفي مي عمر ومحمد سامي
  • عرض 20 صورة
    محمد سامي ومي عمر من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    محمد سامي ومي عمر من قلعة صلاح الدين الأيوبي
  • عرض 20 صورة
    محمد سامي ومي عمر يستمتعان بوقتهما
  • عرض 20 صورة
    المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر
  • عرض 20 صورة
    محمد سامي يقبل رأس زوجته مي عمر
  • عرض 20 صورة
    المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي بإحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي من أحد المناسبات
  • عرض 20 صورة
    محمد سامي ومي عمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي في الرياض
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي يستمتعان بوقتها في إيطاليا
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كتب- مروان الطيب:
تصدرت الفنانة مي عمر، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم في الرياض، يوم السبت الماضي، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وخطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها الأنيقة، إلى جانب احتفالها مع زوجها المخرج محمد سامي بفوز مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بجائزة "أفضل مسلسل مصري"، وتسلمت الجائزة منتجة العمل مها سليم، وسط فرحة وسعادة فريق عمل المسلسل.

وتنتظر الفنانة مي عمر عرض مسلسل "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط مشاركة نخبة من النجوم، وهم: ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، إخراج محمد سامي.

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