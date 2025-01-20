20 صورة رومانسية لـ مي عمر وزوجها محمد سامي

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة مي عمر، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم في الرياض، يوم السبت الماضي، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وخطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها الأنيقة، إلى جانب احتفالها مع زوجها المخرج محمد سامي بفوز مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بجائزة "أفضل مسلسل مصري"، وتسلمت الجائزة منتجة العمل مها سليم، وسط فرحة وسعادة فريق عمل المسلسل.

وتنتظر الفنانة مي عمر عرض مسلسل "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط مشاركة نخبة من النجوم، وهم: ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، إخراج محمد سامي.

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