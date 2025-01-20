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18 صورة لـ محمد فؤاد يواسي وائل عبدالعزيز في عزاء والده

09:06 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد فؤاد مع وائل عبد العزيز
  • عرض 18 صورة
    الفنان محمد فؤاد من عزاء والد ياسمين ووائل عبدالعزيز
  • عرض 18 صورة
    الفنان وائل عبدالعزيز
  • عرض 18 صورة
    عزاء والد وائل عبد العزيز
  • عرض 18 صورة
    عزاء والد ياسمين ووائل عبد العزيز
  • عرض 18 صورة
    الفنان محمد فؤاد
  • عرض 18 صورة
    كواليس عزاء والد الفنان وائل عبد العزيز
  • عرض 18 صورة
    محمد فؤاد ووائل عبد العزيز
  • عرض 18 صورة
    محمد فؤاد بجانب وائل عبد العزيز في عزاء والده
  • عرض 18 صورة
    الفنان وائل عبد العزيز يستقبل الوافدين على العزاء
  • عرض 18 صورة
    محمد فؤاد
  • عرض 18 صورة
    وائل عبد العزيز في عزاء والده
  • عرض 18 صورة
    وائل عبد العزيز من عزاء والده في مسجد الشرطة
  • عرض 18 صورة
    وائل عبد العزيز يستقبل الوافدين على العزاء
  • عرض 18 صورة
    محمد فؤاد يساند وائل عبد العزيز في عزاء والده_1
  • عرض 18 صورة
    وائل عبدالعزيز متأثرًا برحيل والده
  • عرض 18 صورة
    وائل عبد العزيز يستقبل الوافدين على عزاء والده
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان محمد فؤاد، على مواساة الفنان وائل عبدالعزيز، وقدم له العزاء في والده، مساء اليوم الاثنين، بمسجد الشرطة في صلاح سالم.

وظهر فؤاد وهو يواسي الفنان وائل عبدالعزيز، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من وائل وشقيقته ياسمين.

وتم تشييع جثمان والد النجمة ياسمين عبدالعزيز، أمس الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وسط مواساة العديد من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في الجنازة، منهم الفنان أحمد العوضي، المؤلف عمرو محمود ياسين، المخرج الكبير خالد جلال.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز عن وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله".

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محمد فؤاد يقدم واجب العزاء محمد فؤاد يواسي وائل عبدالعزيز عزاء والد وائل عبدالعزيز بمسجد الشرطة وفاة والد وائل عبدالعزيز
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