18 صورة لـ محمد فؤاد يواسي وائل عبدالعزيز في عزاء والده

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان محمد فؤاد، على مواساة الفنان وائل عبدالعزيز، وقدم له العزاء في والده، مساء اليوم الاثنين، بمسجد الشرطة في صلاح سالم.

وظهر فؤاد وهو يواسي الفنان وائل عبدالعزيز، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من وائل وشقيقته ياسمين.

وتم تشييع جثمان والد النجمة ياسمين عبدالعزيز، أمس الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وسط مواساة العديد من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في الجنازة، منهم الفنان أحمد العوضي، المؤلف عمرو محمود ياسين، المخرج الكبير خالد جلال.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز عن وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله".

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