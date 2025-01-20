الفنان أحمد جمال يحتفل بـ"خطوبته": حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم" (صور)

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شيرين مطربتها المفضلة.. من هي فرح الموجي خطيبة أحمد جمال؟

كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان أحمد جمال، عن خطوبته من المطربة الشابة فرح الموجي، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وخضع أحمد جمال لجلسة تصوير رومانسية بمناسبة الخطوبة، ونشر صورتين على حسابه وكتب: "حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهاردة بخطوبتي أنا وفرح، عقبالكم جميعًا".

وانهالت على أحمد جمال تعليقات التهنئة من قبل محبيه ومتابعيه، منهم الشاعر الغنائي خالد تاج الدين وكتب: "مبروك يا جمال".

وأحيا الفنان أحمد جمال حفلًا غنائيًا مطلع شهر ديسمبر الماضي في حديقة السويدي، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وقام بتقديم باقة من أشهر أغانيه وسط حضور جماهيري كبير، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما بيعتذرش" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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