"اتغيرتي خالص".. صدمة الجمهور بإطلالة رحمة أحمد (مربوحة) في Joy Awards

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رحمة أحمد فرج، أنظار متابعيها عبر السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة ساحرة في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

نشرت رحمة مجموعة صور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان طويل مميز، ليتفاعل معها المتابعين على "انستجرام".

أثارت رحمة أحمد التي اشتهرت بدور "مربوحة" في مسلسل الكبير أوي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا جديدة، كشفت فيها عن فقدانها الكثير من وزنها.

وجاءت تعليقات، المتابعين، كالتالي: "انتي مربوحة ازاي!"، "الكبير عارف الكلام دا يا مربوحة"، "ثانيه يعني ده مش Ai؟"، "مين دي؟!"، "ايه اللي انتي عملاه في نفسك ده يا مربوحة"، "معرفتهاش خالص"، "ليه خسيتي"، "خسيتي جدا جدا".

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وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

يذكر أن، رحمة أحمد فرج شاركت بعدد من الأعمال الفنية ما بين التليفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية أبرزها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي، والموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، ومسلسل "أشغال شقة" واللذان عرضا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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