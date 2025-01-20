12 صورة من عزاء والد ياسمين عبدالعزيز بحضور نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

بدأ قبل قليل عزاء والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، وذلك بمسجد الشرطة، في صلاح سالم.

وكان الفنان وائل عبدالعزيز أول الحاضرين، وحرص على استقبال الوافدين على عزاء والده، وسط تأثره برحيله، وكان من بين المتواجدين الفنان محمد لطفي، الفنان محمد فؤاد، الفنان أشرف زكي.

وتم تشييع جثمان والد النجمة ياسمين عبدالعزيز، أمس الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وحرص على مواساتها العديد من نجوم الفن، منهم: الفنان أحمد العوضي، المؤلف عمرو محمود ياسين، المخرج الكبير خالد جلال.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز عن وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله".

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