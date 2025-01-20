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12 صورة من عزاء والد ياسمين عبدالعزيز بحضور نجوم الفن

08:21 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الفنان وائل عبد العزيز
  • عرض 12 صورة
    عزاء والد الفنان ياسمين عبد العزيز في مسجد الشرطة
  • عرض 12 صورة
    عزاء والد الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسجد الشرطة
  • عرض 12 صورة
    عزاء والد وائل عبد العزيز في مسجد الشرطة
  • عرض 12 صورة
    عزاء والد الفنانة ياسمين عبد العزيز
  • عرض 12 صورة
    عزاء والد ياسمين ووائل عبد العزيز في مسجد الشرطة
  • عرض 12 صورة
    وائل عبد العزيز من عزاء والده
  • عرض 12 صورة
    وائل عبد العزيز يستقبل الوافدين على عزاء والده
  • عرض 12 صورة
    وائل عبد العزيز
  • عرض 12 صورة
    وائل عبد العزيز يستقبل الوافدين على عزاء والده في مسجد الشرطة
  • عرض 12 صورة
    عزاء والد الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسجد الشرطة بصلاح سالم
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

بدأ قبل قليل عزاء والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، وذلك بمسجد الشرطة، في صلاح سالم.

وكان الفنان وائل عبدالعزيز أول الحاضرين، وحرص على استقبال الوافدين على عزاء والده، وسط تأثره برحيله، وكان من بين المتواجدين الفنان محمد لطفي، الفنان محمد فؤاد، الفنان أشرف زكي.

وتم تشييع جثمان والد النجمة ياسمين عبدالعزيز، أمس الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وحرص على مواساتها العديد من نجوم الفن، منهم: الفنان أحمد العوضي، المؤلف عمرو محمود ياسين، المخرج الكبير خالد جلال.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز عن وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله".

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