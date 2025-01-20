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بعد تألقها في حفل "Joy Awards" وتصدرها "التريند".. 20 صورة لـ ريم مصطفى

07:36 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ريم مصطفى من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى تخطف الأنظار من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى تخطف الأنظار من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى تستمتع بوقتها في إيطاليا
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى على البحر
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى بإطلالة شتوية
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى على اللافندر كاربت من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى في باريس_2
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى في ميلان
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى تستمتع بوقتها
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى في الجيم
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى مع والدتها
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى مع إسعاد يونس
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى من كواليس حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى وسط الطبيعة الخلابة
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى مع كلبها
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 20 صورة
    ريم مصطفى من جلسة تصوير في إيطاليا
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة ريم مصطفى، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تألقها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء السبت الماضي، في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وخطفت الفنانة ريم مصطفى الأضواء فور وصولها على اللافندر كاربت، وظهرت بفستان جذاب سحرت به الأنظار، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تشارك في مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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الفنانة ريم مصطفى ريم مصطفى تتصدر التريند ريم مصطفى بحفل جوائز Joy Awards ريم مصطفى على اللافندر كاربت
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