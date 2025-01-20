بعد تألقها في حفل "Joy Awards" وتصدرها "التريند".. 20 صورة لـ ريم مصطفى

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة ريم مصطفى، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تألقها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء السبت الماضي، في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وخطفت الفنانة ريم مصطفى الأضواء فور وصولها على اللافندر كاربت، وظهرت بفستان جذاب سحرت به الأنظار، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تشارك في مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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