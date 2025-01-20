"الأسطورة".. يوسف الشريف مع تيري هنري من كواليس "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان يوسف الشريف، عن صورة رفقة لاعب منتخب فرنسا المعتزل تيري هنري، أثناء وجودهما بحفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء السبت الماضي، في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

ونشر يوسف الشريف الصورة عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "جعلت جمهور أرسنال يغير، الأسطورة تيري هنري".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم، وهم: باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا.

يذكر أن يوسف الشريف يعود لشاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم "ديربي الموت" الذي كشف المستشار تركي آل الشيخ عن دعمه من صندوق "بيج تايم" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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