رغم ترشيحه.. ماذا قال أحمد الفيشاوي عن فوز هشام ماجد بجائزة أفضل ممثل في حفل جوي أوردز؟

معتز عباس:

علق الفنان أحمد الفيشاوي، على فوز الفنان هشام ماجد بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز جوي أوردز Joy Awards 2025، الذي أقيم أول أمس السبت، في المملكة العربية السعودية.

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ونشر أحمد الفيشاوي صورًا له من حفل جوي أوردز، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "ماكسبتش جائزة أحسن ممثل وفرحان لهشام ماجد من كل قلبى وكانت ليلة استثنائية ورائعة".

فاز الفنان هشام ماجد بجائزة أفضل ممثل بفئة السينما، عن دوره في فيلم إكس مراتي، بحفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، المُقام في الرياض يوم السبت 18 يناير في الرياض.

وكان أحمد الفيشاوي نشر فيديو عبر موقع "انستجرام"، أعرب عن سعادته بترشيحه لجائزة "أفضل ممثل"، ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards بالمملكة العربية السعودية.

وعلق الفيشاوي على الفيديو: "السنة دي إن شاء الله هيبقى وشها حلو على الكل، والحمد لله تم ترشيحي لأحسن ممثل في مهرجان Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، جايلكوا في السكة يا حبايبي يا غاليين".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: "السيستم" مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

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