أحبك إلى ما لا نهاية.. مي عمر تغازل زوجها محمد سامي ونجوم الفن يعلقون

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها المخرج محمد سامي، على هامش المشاركة في حفل توزيع جوائز حفل جوي أوردز Joy Awards 2025.

وغازلت مي عمر زوجها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: " أنت سندي وقوتي وأعظم نعمتي. معك أجد الدفء والحب والوطن لروحي الحياة تعني أكثر بكثير لأنك فيها، أحبك إلى ما لا نهاية".

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي كتبت: "ربنا يخليكم لبعض"، وشيماء سيف، التي علقت: "الغاليين أوي".

ويعرض للفنانة مي عمر حاليًا في السينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام.

وتدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إطار من التشويق والرومانسية، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

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