وائل عبد العزيز يستعد لاستقبال الوافدين على عزاء والده بمسجد الشرطة

كتب- مروان الطيب:

وصل منذ قليل، الفنان وائل عبد العزيز عزاء والده الذي يقام مساء اليوم الاثنين، بمسجد الشرطة بصلاح سالم، استعدادًا لاستقبال الوافدين.

وتم تشييع جثمان والد النجمة ياسمين عبد العزيز، أمس الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، ولم تتمالك ياسمين عبد العزيز دموعًا تأثرًا برحيل والدها، وسط مواساة العديد من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في الجنازة، منهم الفنان أحمد العوضي، المؤلف عمرو محمود ياسين، المخرج الكبير خالد جلال.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز عن وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

ويشارك ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" كل من كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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