صلاح عبد الله ينعى المعلق الراحل ميمي الشربيني

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان الكبير، صلاح عبد الله، المعلق الرياضي، ولاعب النادي الأهلي الأسبق، ميمي الشربيني الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين.

ونشر صلاح عبد الله، صورة أرشيفية له عبر حسابه الرسمي على "X"، إلى جانب مقطع فيديو من أبرز تعليقاته على عدد من مباريات كرة القدم، ونعاه قائلا: "أسألكم الفاتحة والدعاء، ميمي الشربيني".

يذكر أن، الفنان صلاح عبد الله يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر مشاركتهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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