17 صورة لأول بوسترات دعائية لمسلسلات رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

تواصل "شاهد" الترويج لعدد من الأعمال الدرامية، المقرر عرضها على منصتها ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "ِشاهد" عدد من البوسترات الدعائية لهذه المسلسلات وهم مسلسل "سيد الناس"، مسلسل "إش إش"، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، مسلسل "أشغال شقة جدًا، مسلسل "كامل العدد 3"، مسلسل "80 باكو"، مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، مسلسل "منتهي الصلاحية".

ويتعاون خلالها مجموعة من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية وهم إلهام شاهين، إدوارد، عصام عمر، أسماء جلال، دينا الشربيني، رانيا يوسف، شيماء سيف، أحمد رزق، هاجر السراج، هدى المفتي، إنتصار، مصطفى غريب، زينة، وآخرون.

ويواصل أبطال هذه الأعمال تصوير أعمالهم الدرامية، للحاق بماراثون رمضان 2025، والمقرر بدايته مطلع شهر مارس المقبل، وسط منافسة شرسة وتنوع هذه المسلسلات بين الدراما الاجتماعية، والكوميديا، وغيرها من الأعمال التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي.

وعرض على منصة "شاهد" مؤخرًا الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الدراما التلفزيونية وهم ماجد الكداوني، رنا رئيس، نور اللبنانية، سما إبراهيم، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

ونجحت منصة "شاهد" خلال الفترة الماضية، أن تصنع قاعدة جماهيرية ضخمة يتابعها الملايين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وقدمت العديد من الأعمال الأصلية التي حققت خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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