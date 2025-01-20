سمية الخشاب عن خضوعها لعمليات تجميل: "عملت الحاجات العادية زي البوتوكس"

كتب- مروان الطيب:

نفت الفنانة سمية الخشاب، شائعة خضوعها لعدد من عمليات التجميل، خلال الفترة الماضية على الرغم من تداول شائعات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا عن خضوعها لعدد من عمليات التجميل وهو ما جعلها تظهر بشكل مختلف ولافت للأنظار، وذلك خلال وجودها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم يوم السبت الماضي، بحضور عدد ضخم من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وحلت سمية الخشاب ضيفة على برنامج "ET بالعربي"، وعبرت عن سعادتها بحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، وعن علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن حقيقة خضوعها لعمليات تجميلية قالت: "ده أنا تخنانة شوية، بس عملت الحاجات العادية زي البوتوكس".

وأعربت عن سعادتها بحضور حفل "Joy Awards" لأول مرة وقالت: "سعيدة بالتطورات اللي بتحصل في المملكة، وبشكر المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه، سعيدة وفخورة ومبهورة بالتطور اللي بيحصل في كل المجالات، وشوفت المملكة في حته تانية".

يذكر أن، الفنانة سمية الخشاب تشارك بمسلسل "أم أربعة وأربعين" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس قمر، هدى الخطيب، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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