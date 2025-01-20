ريهام عبدالغفور تبرز إطلالتها في "Joy Awards" ومنى زكي تعلق (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ريهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قبل الذهاب إلى السجادة الخزامية لجوائز الفرح".

وتفاعل مع تدوينتها النجمة منى زكي، وعلقت: "قمر ست الستات، بحبك". وكتبت سلمى أبو ضيف: "تبدو مجنونا". وكتبت حنان مطاوع: "قمرايه ومنوره وواحشه الناس كلها". وكتبت كندة علوش: "حبيبتي القمر". وكتبت مي عمر: "مذهل".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، تجنني، ما شاء الله، الأجمل، ربنا يحفطك، عسولة".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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