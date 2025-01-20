الليلة.. صلاح الشرنوبي ضيف عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

يحل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي ضيفا على الإعلامي د. عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين على قناة الحياة

ويتحدث الشرنوبي عن مشواره الفني، وبدايته ونشأته في حي الأنفوشي بالإسكندرية، وسر تعلقه بألحان سيد درويش واختياره آلة العود

كما تتناول الحلقة الحديث عن تجربته مع وردة وأغاني "حرمت أحبك، بتونس بيك، نار الغيرة"، وغيرها، وخوضه تجربة الإنتاج لمسلسل "آن الأوان " لوردة، وأيضا تجربته مع المطربة ذكرى وأغاني "وحياتي عندك، الأسامي"

كما يتحدث عن تعاونه مع ميادة الحناوي في عدد من الأغاني الشهيرة ومنها "كبريائي، ومها بحاولوا يطفوا الشمس"، وتجربته مع سميرة سعيد وأغاني "ما حبش الخصام ، ع البال "

ويتحدث عن تعاونه مع كوكبة من نجوم الغناء وهم: لطيفة، راغب علامة، عاصي الحلاني، وائل كفوري، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، مدحت صالح، هشام عباس، محمد الحلو، حمادة هلال

ويكشف تفاصيل تجربته في الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات، كما يتحدث عن تكريمه بالمملكة العربية السعودية في حفل ليالي الشرنوبي، ورأيه في الموسيقى التي يقدمها الشباب ومنها الراب والشعبي وأحب الأصوات إلى قلبه، ورأيه في الفنان والمطرب محمد الشرنوبي

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم على شاشة الحياة