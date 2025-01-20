نادية الجندي تعلق على لقائها مع الممثل التركي باريش أردوش في "جوي أوردز"

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة نادية الجندي، على لقائها بالممثل التركي باريش أردوش في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" بالسعودية.

ونشرت نادية، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة أني ألتقيت بالممثل التركي باريش أردوش في مهرجان جوي أوورد 2025.. فنان جميل وله قاعدة جماهيرية كبيرة في مــصر".

وأضافت: "إن شاء الله يكون فيه بينا تعاون بين مصر وتركيا في عمل كبير يكسر الدنيا".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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