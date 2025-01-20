نيللي كريم تخطف الأنظار بفستان جريء في"Joy Awards" وغادة عبدالرازق تعلق (صور)

نادية الجندي تعلق على لقائها مع الممثل التركي باريش أردوش في "جوي أوردز"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نيللي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة لا تنسى مليئة بالبهجة والبهجة".

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة غادة عبدالرازق بوضع إيموجي "قلوب". وكتبت الفنانة رزان مغربي: "بحبك".

فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "عالم من الجمال الرقى والتميز، ما شاء الله، إيه الحلاوة دي، انتي أجمل فنانة، أحلى طلة، نيللي القمر".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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