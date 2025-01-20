نادية الجندي تنشر سعر فستانها في Joy Awards.. والجمهور: طول عمرك شيك

كتبت- سهيلة أسامة

نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة يظهر فيه سعر فستانها الأخير في حفل توزيع جوائز Joy Awards

وكشفت الفنانة أن سعر الفستان ٥١٤ فرنك سويسري، أي ما يقارب ٢٩ ألف جنيه مصري

وجاءت تعليقات الجمهور: "طول عمرك أنيقة وراقية وشيك"، و"قمر"، و"أحلى واحدة في الحفلة"، و"جمالك أيقوني"، و"ولا يهمك الانتقادات" وغيرها من التعليقات

الفنانة نادية الجندي ظهرت في الحفل بفستان أنيق، إلا أنها تعرضت للانتقادات بسبب كون الفستان مكشوف من منطقة البطن