رمضان مبروك وأبلة حكمت.. هكذا تناولت الدراما صورة المعلم

نادية الجندي تعلق على لقائها مع الممثل التركي باريش أردوش في "جوي أوردز"

كتبت- منال الجيوشي

منذ أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه إحدى الطالبات، تتعدى بالضرب على زميلتها، وتوجه لها وابل من الشتائم داخل المدرسة

الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، أثار التساؤلات حول دور المعلم الذي لم يظهر في المشهد المتداول

السينما والدراما المصرية أبرزت دور المعلم في تربية وتعليم الطلاب، وغرس القيم والمبادئ فيهم

ومن أبرز نماذج المعلمين في الدراما والسينما:

أبلة حكمت

ضمن أحداث مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، جسدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، شخصية مديرة المدرسة "حكمت" التي تدافع عن القيم والمبادئ، وترفع شعار أن السبيل لمجتمع تسوده الأخلاق أن تكون التربية دوما قبل التعليم

مسلسل "ضمير أبلة حكمت" عرض عام ١٩٩١، وشارك في بطولته: أحمد مظهر، جميل راتب، عبلة كامل، نشوى مصطفى، عايدة عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إنعام محمد علي

أستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

من خلال أحداث فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" جسد الفنان محمد هنيدي شخصية "أستاذ رمضان" المعلم الذي يحمل عصا تقارب له في الطول، وهو شخصية تتسم بالحزم والشدة، حتى أن وزير التربية والتعليم يستعين به مدرسا للغة العربية في إحدى المدارس الخاصة

فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عرض عام ٢٠٠٨، وشارك في بطولته: سيرين عبدالنور، عزت أبو عوف، ليلى طاهر، لطفي لبيب، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان

أستاذ حمام

يعد نموذج أستاذ حمام - مدرس اللغة العربية- الذي جسده النجم الكبير نجيب الريحاني، ضمن أحداث فيلم "غزل البنات" واحد من أشهر نماذج المعلمين في السينما المصرية، فهو معلم مخلص، كادح، يتمسك بالمبادئ والقيم بالرغم من فقره الشديد

فيلم "غزل البنات" عرض عام ١٩٤٩، وشارك في بطولته: ليلى مراد، أنور وجدي، يوسف وهبي، سليمان نجيب، عبدالوارث عسر، ومن تأليف بديع خيري، وإخراج أنور وجدي

أستاذ فرجاني

يجسد الفنان الكبير نور الشريف ضمن أحداث فيلم "آخر الرجال المحترمين" شخصية أستاذ فرجاني، الرجل الذي تضطره الظروف للإشراف على رحلة مدرسية، ويتحمل مسئولية اختطاف فتاة بمنتهى الشجاعة، ومن خلال عدة مواقف تبرز ملامح الشخصية عن قرب، فنجد "أستاذ فرجاني" رجلا شهما صاحب موقف ومبدأ

فيلم "آخر الرجال المحترمين" عرض عام ١٩٨٤، بطولة: سناء يونس، أحمد راتب، بوسي، علي الشريف، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف