هل تعدى تامر عاشور على أغنية أحمد منيب؟ ناقدة موسيقية تحسم الجدل

كتب-مصطفى حمزة:

أثارت أغنية "حبيبي القديم" التي طرحها المطرب تامر عاشور، حالة من الجدل حول تشابه لحنها، مع لحن أغنية شهيرة للفنان الراحل أحمد منيب.

الناقدة الموسيقية د. إيناس جلال الدين في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علقت عن مدى وجود تشابه، بين لحن أغنية "حبيبي القديم"، الذي وضعه الملحن محمدي، ولحن أغنية "يا وعدي ع الأيام"، التي لحنها وغناها الملحن الراحل أحمد منيب.

وقالت الناقدة: "ما يتردد خطأ تماما، لا يوجد أي تشابه بين اللحنين، واللزمات الموسيقية مختلفة تماما".

أغنية "حبيبي القديم" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ووصلت إلى أغنية إلى المركز السابع في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، إذ حققت ما يزيد عن 717 ألف مشاهدة، عقب طرحها على القناة الرسمية للمطرب تامر عاشور

حبيبي القديم

ياوعدى ع الآيام