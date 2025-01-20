ليلى أحمد زاهر تنشر صورا من إطلالتها في"Joy Awards" وخطيبها يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة سعيدة".

وعلق خطيبها المنتج هشام جمال على إطلالتها: "مذهل كالمعتاد". وكتبت الفنانة ريم سامي: "خلاب". وكتبت الفناة نسرين إمام:"قمر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "واخدة الجمال كله، يا جمالك، شياكة وأناقة، مدهش، الفستان روعة، ما شاء الله".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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