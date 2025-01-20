حقيقة زواج الفنانة نسرين طافش

كتبت - نوران أسامة:

كشفت الفنانة نسرين طافش، حقيقة زواجها خلال حضورها حفل "Joy Awards" بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقالت طافش في لقاء على هامش الحفل: "اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول".

وكانت نسرين طافش قد انفصلت عن زوجها السابق الدكتور شريف شرقاوي في يوليو 2023، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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