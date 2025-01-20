محامي حفيدة شقيقة أم كلثوم يكشف مفاجأة بشأن حفل ذكرى كوكب الشرق بالمتحف المصري

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كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي جيهان الدسوقي" حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم"، موقفها من الحفل المقام يوم 23 فبراير المقبل في المتحف المصري الكبير، بالتزامن مع الذكرى الـ 50 لرحيل أم كلثوم.

المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، ردا على سؤال بشأن حقيقة منح السيدة جيهان الدسوقي، موافقتها و تصريحها بشأن الحفل، باعتبارها وريثة كوكب الشرق.

وقال قنطوش: " لا لم تصدر عنها أي موافقة".

الحفل المقام يوم 23 فبراير المقبل في المتحف المصري الكبير برعاية وزارة الثقافة، وشركة RMC العالمية، تقوم بإحيائه المطربات مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو محمد فيضي.

وأعلنت الشركة، عن نفذ بيع التذاكر فئات رويال وقيمتها 7500 جنيه، و إيليت وقيمتها 5500 جنيه، في حين مازال البيع ساريا على فئات دياموند وقيمتها 4500 جنيه، و بيرل وقيمتها 2300 جنيه.

كوكب الشرق أم كلثوم، رحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975، بعد ترسيخ مكانتها الفريدة في تاريخ الغناء العربي.