"جريئة".. آية سماحة تبرز إطلالتها في حفل "Joy Awards" وأسماء جلال تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards".

ونشرت سماحة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانات، حيث كتبت أسماء جلال: "يا خراشي". بينما كتبت ليلى أحمد زاهر: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "تحفة بجد خطيرة، ستايل ملائكي ، جمال ودلال، أجمل إطلالة، أحلى واحدة، ما شاء الله".

وتخوض آية سماحة دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، وهو من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.