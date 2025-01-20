20 صورة لنجمات الفن خطفن الأنظار بفساتين سوداء ساحرة في حفل جوي أوردز

كتب - معتز عباس:

خطفن نجمات الفن الأنظار وعدسات الكاميرات، خلال مشاركتهن في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في دورته الخامسة هذا العام، والذي أقيم في مدينة الرياض، بحضور عدد ضخم من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وحرصت نجمات الفن على ارتداء فساتين سوداء مميزة في حفل جوي أوردز، وإبراز جمالهن أمام عدسات التصوير، على "اللافندر كاربت"، وهن: الفنانة جميلة عوض، الفنانة رنا رئيس، الفنانة التركية فخرية أوجن، الممثلة التركية توبا بويوك، الفنانة نادين نجيم، الفنانة سيرين عبدالنور، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة سمية الخشاب، الفنانة أروى جودة، الفنانة نسرين طافش، الفنانة ريم سامي، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة ريم مصطفى.

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

شهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

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