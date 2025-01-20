"وضع قبلة على خده".. رامز جلال ينشر فيديو طريف مع مارتن لورنس وأحمد حلمي حفل جوي أوردز

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان رامز جلال متابعيه، مقطع فيديو طريف، جمعه بالفنان أحمد حلمي، والنجم العالمي مارتن لورنس، على هامش المشاركة في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم أمس في الرياض.

ونشر رامز مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مارتن لورنس فرهد مني وحلمي هنج مني".

وقال رامز جلال في الفيديو: "حلمي أنت مصدق إحنا مع مين؟!، مع مارتن لورنس، انا بحبك وابني بيحبك اسمه ياسر"، ليرد عليه مارتن، قائلًا: "ياسر انا بحبك"، ثم فاجأه رامز بوضع قبلة على خده.

واحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

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